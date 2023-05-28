Десантники и донские казаки захлопывают кольцо вокруг Белогоровки

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Российские десантники и донские казаки в настоящее время активно ведут штурм в Серебрянском лесу. С находящейся с другой стороны Золотарёвки продолжают давить бойцы подразделений 2АК и "АХМАТ".

Фото: zensovet.ru

"Несмотря на серьёзные оборонительные сооружения противника, наши парни понемногу продвигаются, — сообщает военкор Лисицын. — Разведчики БПЛА обнаруживают опорники и позиции противника. В следствие корректировки разведчиками, артиллерия и авиация успешно поражает цели противника, что способствует нашим подразделениям с Серебрянского леса и Золоторёвки занимать ключевые позиции противника, вытесняя их и захлопывая кольцо вокруг Белогоровки".

За минувшие сутки киевский режим понёс на этом направлении значительные потери: не менее 90 человек ранеными и убитыми, гаубица М777, две единицы БМП-1, два танка, миномёт и четыре пикапа.