Группировка «Юг» уничтожила украинский взвод, прорывавшийся через лесопосадку на Донецком направлении

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Российским артиллеристам и танкистам из группировки "Юг" успешно удалось ликвидировать весь украинский взвод, пытавшийся прорваться через лесопосадку на Донецком направлении, сообщил военкор RT Андрей Филатов.

Фото: topwar.ru

"В теплаке увидел: минимум их 12 человек, а потом посмотрел, может быть, даже больше — до 20. Скорее всего, ротация", — отметил он.

По словам Филатова, по группе боевиков ВСУ пришлось не менее трёх массированных ударов. Взвод прекратил своё существование в качестве боевой единицы, резюмировал Филатов.