Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Макгрегор предсказал действия ВС РФ после провала наступления ВСУ
В Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с участием медведей
Рыба, птица, грибы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
Бывший соратник Зеленского рассказал о тайных переговорах с Москвой
Во Львове произошла массовая потасовка харьковчан с местными жителями из-за лозунга "Слава Украине"
ИноСМИ: врач назвал шесть типов людей, которым нужно отказаться от пива
Флеболог Макаров назвал гражданам РФ продукты, которые провоцируют развитие тромбов
Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Диетолог рассказала, какие продукты вызывают головную боль

Группировка «Юг» уничтожила украинский взвод, прорывавшийся через лесопосадку на Донецком направлении

0:38
Мир

Российским артиллеристам и танкистам из группировки "Юг" успешно удалось ликвидировать весь украинский взвод, пытавшийся прорваться через лесопосадку на Донецком направлении, сообщил военкор RT Андрей Филатов.

Группировка «Юг» уничтожила украинский взвод, прорывавшийся через лесопосадку на Донецком направлении
Фото: topwar.ru

"В теплаке увидел: минимум их 12 человек, а потом посмотрел, может быть, даже больше — до 20. Скорее всего, ротация", — отметил он.

По словам Филатова, по группе боевиков ВСУ пришлось не менее трёх массированных ударов. Взвод прекратил своё существование в качестве боевой единицы, резюмировал Филатов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
РВ: военные России захватили в плен толпу элитных десантников ВСУ
Армия России захватила в плен толпу элитных десантников ВСУ
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
О том, какое питание полезно для организма, рассказала врач-диетолог Василиса Пономарёва
Последние материалы
В Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с участием медведей
Рыба, птица, грибы: какие продукты не стоит мыть перед приготовлением
Бывший соратник Зеленского рассказал о тайных переговорах с Москвой
Во Львове произошла массовая потасовка харьковчан с местными жителями из-за лозунга "Слава Украине"
ИноСМИ: врач назвал шесть типов людей, которым нужно отказаться от пива
Флеболог Макаров назвал гражданам РФ продукты, которые провоцируют развитие тромбов
Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
Диетолог рассказала, какие продукты вызывают головную боль
Кладбище в Татарстане заполонили послеродовыми отходами
Самые живописные дороги в России для автопутешествий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников