Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о массовой драке, которую устроили во Львове харьковчане. Серьёзная потасовка произошла в минувшую субботу на улице Озёрной в микрорайоне Левандовка. Две компании подрались после бурного застолья.
Очевидцы утверждают, что драку спровоцировали харьковчане, негативно высказывавшиеся об Украине. На возглас "Слава Украине!" с их стороны последовал грубый ответ "идите нах со своей Украиной!".
После драки с тяжёлыми ранениями госпитализировали львовянина и харьковчанина. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте чрезвычайного происшествия.
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