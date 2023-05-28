Во Львове произошла массовая потасовка харьковчан с местными жителями из-за лозунга "Слава Украине"

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Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает о массовой драке, которую устроили во Львове харьковчане. Серьёзная потасовка произошла в минувшую субботу на улице Озёрной в микрорайоне Левандовка. Две компании подрались после бурного застолья.

Фото: By Pallanuotovivo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73574621

Очевидцы утверждают, что драку спровоцировали харьковчане, негативно высказывавшиеся об Украине. На возглас "Слава Украине!" с их стороны последовал грубый ответ "идите нах со своей Украиной!".

После драки с тяжёлыми ранениями госпитализировали львовянина и харьковчанина. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте чрезвычайного происшествия.