Кладбище Чистополя продолжают пополнять послеродовые отходы. Местный перинатальный центр допустил грубое нарушение правил утилизации. Местные жители неделю тому назад обнаружили "кровавый фарш" в яме, вырытой среди могил, и начали жаловаться в различные инстанции, сообщает inkazan. ru.
Люди видели, как санитары быстро выгружали пакеты и накрывали их шифером. По словам медиков, соответствующий приказ они получили в больнице. Послеродовые отходы растаскивают вороны и бродячие собаки, сетуют жители Чистополя.
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