Читатели Daily Mail назвали абсурдным "трейлер" контрнаступления ВСУ

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Британские пользователи посчитали абсурдом "трейлер" контрнаступления ВСУ, который минобороны страны сами выложили в Сеть.

Фото: https://mosregtoday.ru

Читатели Daily Mail уверены, что нормальный лидер государства в здравом уме не будет вести себя так, как это делает украинский президент Владимир Зеленский.

"Какой же это фарс. Зеленский совсем обезумел", — написал комментатор под ником marlojay. "Зеленский — не более чем выпендрежник, требующий внимание социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?" — задал вопрос другой пользователь, Home James.

Британцы сочли выпущенный пропагандистский ролик позором, в котором над огромными потерями украинцев словно насмехаются. Пользователи уверены, что промо-ролик будущего наступления мог выложить только жулик, стоящий во главе государства.

Читатели обратили внимание, что Зеленский в самый разгар конфликта только и делает, что ездит в турне и собирает награды на церемониях. А "трейлер" будущего наступления, по их мнению, это верх нелепости, созданный на западную финансовую помощь.