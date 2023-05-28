Армии РФ успешно удалось пресечь действия двух диверсионных групп Украины недалеко от населённых пунктов Берестовое и Лиман Первый на территории Харьковской области. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Минобороны России.
Противник потерял свыше 30 военных, а также два пикапа и один бронированный автомобиль, сообщили в оборонном ведомстве.
Под населёнными пунктами Зализный Мост в Черниговской области и Жовтневое Харьковской области бойцы ВС РФ ликвидировали склады с боеприпасами подразделений "иностранного легиона" и 119-й бригады теробороны ВСУ.
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