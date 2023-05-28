Авторы Телеграм-канала "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщили о деталях наступления российской армии на авдеевском направлении. Позиции врага были обнаружены операторами 87-го стрелкового полка первого Донецкого корпуса.
Бойцы ВС РФ сначала сбросили с дрона боевой заряд прямо в укрытие укронацистов, а затем они были накрыты мощными залпами из миномётов и вооружения со 120-ти и 152-миллиметровыми калибрами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.