Наступление на Авдеевку: ВС РФ уничтожили позиции боевиков ВСУ

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Авторы Телеграм-канала "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщили о деталях наступления российской армии на авдеевском направлении. Позиции врага были обнаружены операторами 87-го стрелкового полка первого Донецкого корпуса.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Бойцы ВС РФ сначала сбросили с дрона боевой заряд прямо в укрытие укронацистов, а затем они были накрыты мощными залпами из миномётов и вооружения со 120-ти и 152-миллиметровыми калибрами.