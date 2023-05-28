Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" пишет о так называемой операции "Возмездие" после убийства российских офицеров на территории Брянской области. Бойцы ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по местам дислокации боевиков ВСУ.
В населённом пункте Железный мост в Черниговской области армия России успешно ликвидировала ранее разведанные строения, в которых временно размещался личный состав киевского режима. Уничтожены также дома, использовавшиеся боевиками ВСУ в качестве полевых складов с боеприпасами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.