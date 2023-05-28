Операция "Возмездие": после убийства офицеров в Брянской области ВС РФ поразили места базирования ВСУ

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" пишет о так называемой операции "Возмездие" после убийства российских офицеров на территории Брянской области. Бойцы ВС РФ нанесли несколько массированных ударов по местам дислокации боевиков ВСУ.

Фото: zensovet.ru

В населённом пункте Железный мост в Черниговской области армия России успешно ликвидировала ранее разведанные строения, в которых временно размещался личный состав киевского режима. Уничтожены также дома, использовавшиеся боевиками ВСУ в качестве полевых складов с боеприпасами.