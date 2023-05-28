Медведев ответил сенатору США на слова об удачной трате денег на убийство русских

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Дмитрий Медведев прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма, которого порадовали расходы бюджета США на убийство русских.

Фото: m.123ru.net

Зампред Собвеза РФ назвал Грэма старым дураком и напомнил ему о том, что в США деньги тратились также и на убийство сенаторов.

Медведев перечислил имена американских политиков, которые в разное время становились жертвами покушений: Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Уэйн Оуэнс и другие.

"Русские умирают, мы никогда не тратили деньги лучше", — подлинность данных слов Грэма поставила под сомнение Маргарита Симоньян.

Она предположила, что данное заявление могло быть склейкой или монтажом.

"С другой стороны, от леди Грэм всякого можно ожидать!", — отметила главред RT.