Дмитрий Медведев прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма, которого порадовали расходы бюджета США на убийство русских.
Зампред Собвеза РФ назвал Грэма старым дураком и напомнил ему о том, что в США деньги тратились также и на убийство сенаторов.
Медведев перечислил имена американских политиков, которые в разное время становились жертвами покушений: Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Уэйн Оуэнс и другие.
"Русские умирают, мы никогда не тратили деньги лучше", — подлинность данных слов Грэма поставила под сомнение Маргарита Симоньян.
Она предположила, что данное заявление могло быть склейкой или монтажом.
"С другой стороны, от леди Грэм всякого можно ожидать!", — отметила главред RT.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.