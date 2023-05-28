Истребители F-16, ожидаемые Киевом от Запада, оснащены менее мощными радарами, а также ракетами меньшей дальности, если сравнивать их с новейшими системами ПВО и истребителями России. Эти ограничения, вероятно, вынудят боевиков ВСУ пересмотреть ожидания превосходства в воздушных пространствах, заявили эксперты Bloomberg.
Истребителям F-16 американского производства не удастся существенно изменить баланс сил и предоставить Украине преимущество перед ВС РФ. Однако, ряд определённых "дополнительных возможностей" укронацисты всё же получат, резюмировали иностранные аналитики.
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