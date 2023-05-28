Боевики ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

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Около двух часов ночи укронацисты предприняли попытку атаки расположенного в Краснодарском крае Ильского НПЗ. Киевский режим применил четыре беспилотника. Все дроны успешно нейтрализовали, сообщает военный аналитик Рыбарь.

Фото: Фотоархив Министерства обороны СССР, 1989 год

На территории предприятия зафиксированы несущественные неполадки в установке для производства дизельного топлива. Между тем, инцидент обошёлся без возгораний и повреждений инфраструктуры.