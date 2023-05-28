Захарова: одна из инвестиций США спровоцировала Вторую мировую войну и холокост

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Заявление сенатора США от республиканцев Линдси Грэма о том, что "смерть русских" представляет собой "самую удачную" трату денег для Вашингтона, прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Фото: РБК

"Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать, — подчеркнула дипломат. — Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту".

Напомним, американский сенатор выступил с таким заявлением в ходе переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Он выразил Грэму благодарность за оказание финансовой и оборонной помощи.