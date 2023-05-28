Лавров назвал планы по поставкам истребителей Киеву неприемлемой эскалацией

Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что под поставками тяжёлого вооружения киевскому режиму следует понимать неприемлемую эскалацию. Глава внешнеполитического ведомства России акцентировал внимание на том, что многие граждане западных стран отлично это понимают.

Фото: t.me/MID_Russia

"Но диктуют всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза", — резюмировал Лавров.

Таким образом российский дипломат ответил на вопрос о том, где предел эскалации в связи с продолжающимися поставками оружия боевикам ВСУ.