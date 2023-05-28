Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что под поставками тяжёлого вооружения киевскому режиму следует понимать неприемлемую эскалацию. Глава внешнеполитического ведомства России акцентировал внимание на том, что многие граждане западных стран отлично это понимают.
"Но диктуют всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза", — резюмировал Лавров.
Таким образом российский дипломат ответил на вопрос о том, где предел эскалации в связи с продолжающимися поставками оружия боевикам ВСУ.
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