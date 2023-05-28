Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что продолжаются активные боевые действия в Артёмовске. Военнослужащие российской армии атакуют укронацистов из кварталов. Боевики ВСУ наносят массированные удары по городу.
Линия фронта сместилась за городскую застройку. Противник не оставляет попыток задержать российских военных, обстреливая жилой сектор Артёмовска.
Десант группировки "Отважные" тем временем активно уничтожает "натовскую" технику боевиков ВСУ под Кременной.
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Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.