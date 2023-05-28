Бои в Артёмовске: ВС РФ атакуют из кварталов, ВСУ бьют по городу

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Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" сообщает, что продолжаются активные боевые действия в Артёмовске. Военнослужащие российской армии атакуют укронацистов из кварталов. Боевики ВСУ наносят массированные удары по городу.

Фото: РИА Новости

Линия фронта сместилась за городскую застройку. Противник не оставляет попыток задержать российских военных, обстреливая жилой сектор Артёмовска.

Десант группировки "Отважные" тем временем активно уничтожает "натовскую" технику боевиков ВСУ под Кременной.