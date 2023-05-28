Десант "Отважных" уничтожает американскую боевую технику в ходе боёв под Кременной

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Десантники "Отважных" уничтожают "Три топора" и прочую артиллерию в ходе ожесточённых боевых действий под населённым пунктом Кременная. Ивановская 98-я дивизия ВДВ подразделения "О" применяет дроны-камикадзе "Ланцет-3" для выведения из строя "натовских" и украинских артиллерийских орудий.

Фото: redstar.ru

Сегодня были ликвидированы американская гаубица М-777 и одно из орудий, замаскированных в лесопосадке под Красным Лиманом, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".