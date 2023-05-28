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Врио главы ФТС Давыдов: украинцы пытались провозить через северо-западную границу РФ партии наркотиков

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Мир

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов проинформировал о том, что в минувшем году граждане Украины активнее предпринимали попытки провозить наркотические вещества через северо-западную границу, сообщает РИА Новости.

Врио главы ФТС Давыдов: украинцы пытались провозить через северо-западную границу РФ партии наркотиков
Фото: Балтийская таможня

"Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности, — сообщил Давыдов. — Это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях".

Врио главы ФТС акцентировал внимание на том, что это явление отличается масштабным характером. Давыдов не исключил, что наркотрафик из Украины — часть действий, направленных против России.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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