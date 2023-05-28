Врио главы ФТС Давыдов: украинцы пытались провозить через северо-западную границу РФ партии наркотиков

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов проинформировал о том, что в минувшем году граждане Украины активнее предпринимали попытки провозить наркотические вещества через северо-западную границу, сообщает РИА Новости.

Фото: Балтийская таможня

"Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности, — сообщил Давыдов. — Это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях".

Врио главы ФТС акцентировал внимание на том, что это явление отличается масштабным характером. Давыдов не исключил, что наркотрафик из Украины — часть действий, направленных против России.