Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов проинформировал о том, что в минувшем году граждане Украины активнее предпринимали попытки провозить наркотические вещества через северо-западную границу, сообщает РИА Новости.
"Начиная с прошлого года на западной границе — наша северо-западная граница с Евросоюзом — появилось новое направление преступной деятельности, — сообщил Давыдов. — Это попытки провоза наркотиков гражданами Украины в легковых автомобилях".
Врио главы ФТС акцентировал внимание на том, что это явление отличается масштабным характером. Давыдов не исключил, что наркотрафик из Украины — часть действий, направленных против России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.