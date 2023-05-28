Сенатор Грэм на переговорах с Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США

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Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выразил мнение о том, что граждане РФ "умирают" вследствие "самой удачной" траты финансовых средств Вашингтоном в рамках оказания поддержки Украине.

Фото: By usbotschaftberlin - Senator Lindsey Graham takes part in the panel discussion: "Multilateralism in a Changing International Order", Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87247257

"Русские умирают, — заявил Грэм. — Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно".

Зеленский встречался с сенатором от республиканцев от Южной Каролины в минувшую пятницу в Киеве. Президент Украины выразил Грэму благодарность за огромный вклад в укрепление обороноспособности Вооружённых сил.