Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выразил мнение о том, что граждане РФ "умирают" вследствие "самой удачной" траты финансовых средств Вашингтоном в рамках оказания поддержки Украине.
"Русские умирают, — заявил Грэм. — Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно".
Зеленский встречался с сенатором от республиканцев от Южной Каролины в минувшую пятницу в Киеве. Президент Украины выразил Грэму благодарность за огромный вклад в укрепление обороноспособности Вооружённых сил.
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