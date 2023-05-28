WarGonzo сообщает о наступлениях ВС РФ на донецком и бахмутском направлениях

На донецком направлении бойцы ВС РФ и артиллерия предприняли попытку атаки под населённым пунктом Первомайское. Российская армия наносила авиационные и артиллерийские удары по Авдеевке, Марьинке, Победе, Парасковьевке, Георгиевке, Карловке, Невельскому и Северному — посёлку, находящемуся в северо-западной части от Горловки. Боевики ВСУ в очередной раз подвергли обстрелу Донецк.

Фото: yakutsk.ru

На бахмутском направлении была попытка контратаки к западу от Клещеевки. Однако, укронацистам удалось удержать свои позиции. Авиация и артиллерия России работали по Часов Яру, Константиновке, Белой Горе, Ступочкам, Калиновке, Ивановскому, Григоровке, Приволью, Орехово-Васильевке, Спорному, Васюковке и Верхнекаменскому. Боевики ВСУ наносили удары по Бахмуту и Клещеевке, сообщает WarGonzo.