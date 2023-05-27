Полковник Макгрегор: потери ВС Украины в битве за Артёмовск стали катастрофой

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Артёмовск стал величайшей ловушкой в истории. В ней президент РФ Владимир Путин похоронил Вооружённые силы Украины. Такое заявление сделал в своём блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: РИА Новости

Он отметил, что данный город стал самой успешной западнёй, когда-либо созданной в военной истории. В итоге Россия превратила его в кладбище для военных киевской армии.

"Как минимум 50 тысяч военных ВСУ погибли, и многие получили ранения. Это не что иное, как полная катастрофа", — сказал Макгрегор.

По словам офицера, Владимир Зеленский был одержим Артёмовском так же сильно, как Адольф Гитлер захватом Сталинграда. Цена, которую Киев заплатил за попытку удержать населённый пункт, оказалась ужасающей.