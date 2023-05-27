Украинская супермодель Алина Байкова устроила провокацию на Каннском кинофестивале.
Она пришла на традиционную красную дорожку в футболке цветов украинского флага на которой было написано оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.
Чтобы осуществить провокацию Байкова надела сверху пальто и попыталась снять его перед журналистами и гостями фестиваля. Однако, охрана не позволила ей этого сделать. После короткой перепалки модель застегнула верхнюю одежду. Но пройдя несколько метров опять попыталась её снять.
В итоге охранники так и не пропустили Байкову на фестиваль.
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