Украинскую супермодель Алину Байкову не пропустили на Каннский кинофестиваль из-за футболки с нецензурной надписью про Путина

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Украинская супермодель Алина Байкова устроила провокацию на Каннском кинофестивале.

Фото: Телеграм

Она пришла на традиционную красную дорожку в футболке цветов украинского флага на которой было написано оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

Чтобы осуществить провокацию Байкова надела сверху пальто и попыталась снять его перед журналистами и гостями фестиваля. Однако, охрана не позволила ей этого сделать. После короткой перепалки модель застегнула верхнюю одежду. Но пройдя несколько метров опять попыталась её снять.

В итоге охранники так и не пропустили Байкову на фестиваль.