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Украинскую супермодель Алину Байкову не пропустили на Каннский кинофестиваль из-за футболки с нецензурной надписью про Путина

0:41
Мир

Украинская супермодель Алина Байкова устроила провокацию на Каннском кинофестивале.

Украинскую супермодель Алину Байкову не пропустили на Каннский кинофестиваль из-за футболки с нецензурной надписью про Путина
Фото: Телеграм

Она пришла на традиционную красную дорожку в футболке цветов украинского флага на которой было написано оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

Чтобы осуществить провокацию Байкова надела сверху пальто и попыталась снять его перед журналистами и гостями фестиваля. Однако, охрана не позволила ей этого сделать. После короткой перепалки модель застегнула верхнюю одежду. Но пройдя несколько метров опять попыталась её снять.

В итоге охранники так и не пропустили Байкову на фестиваль.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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