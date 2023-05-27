Медведев показал судьбу Украины с помощью интернет-мема

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился интернет-мемом, в котором Украина оказывается в "плохой" компании.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Бывший президент России поделился мемом, состоящем из двух рисунков с подписями: тогда и сейчас. На первой картинке персонифицированная Украина стоит в компании таких стран, как США, Великобритания и структур НАТО и ЕС. На второй картинке Украину окружают Ирак, Ливия, Йемен, Сирия, Афганистан.

"Ты скоро будешь одним из нас", — гласит подпись к мему.

Ранее Дмитрий Медведев предложил три варианта исчезновения Украины.