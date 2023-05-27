Против представителей украинских властей должны быть введены санкции в связи с тем, что с их стороны прозвучали угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина. Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением в программе "Москва. Кремль. Путин".
Лавров акцентировал внимание на том, что так называемые руководители Украины сначала призывали к "убийствам всех русских", а сейчас речь идёт уже о персональных угрозах президенту суверенного государства.
"Это серьёзнейшая вещь", — подчеркнул Лавров.
Напомним, руководитель Главного управления разведки украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов ранее выступил с заявлением о том, что его страна намерена продолжать "убивать русских в любой точке мира" до достижения полной победы. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк впоследствии сообщил о "ненависти" Киева к России.
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