Глава МИД РФ Лавров: надеюсь, что последуют санкции против Киева после угроз Путину

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Против представителей украинских властей должны быть введены санкции в связи с тем, что с их стороны прозвучали угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина. Руководитель российского МИД Сергей Лавров выступил с соответствующим заявлением в программе "Москва. Кремль. Путин".

Фото: t.me/MID_Russia

Лавров акцентировал внимание на том, что так называемые руководители Украины сначала призывали к "убийствам всех русских", а сейчас речь идёт уже о персональных угрозах президенту суверенного государства.

"Это серьёзнейшая вещь", — подчеркнул Лавров.

Напомним, руководитель Главного управления разведки украинского оборонного ведомства Кирилл Буданов ранее выступил с заявлением о том, что его страна намерена продолжать "убивать русских в любой точке мира" до достижения полной победы. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк впоследствии сообщил о "ненависти" Киева к России.