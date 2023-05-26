Украинская армия нанесла удар по Мариуполю дальнобойными ракетами Storm Shadow вечером 26 мая. Об этом проинформировал представитель силовых структур ДНР в разговоре с ТАСС.
"Это были две ракеты Storm Shadow", — сказал собеседник агентства.
Представитель ДНР уточнил, что удар пришёлся по заводу "Азовсталь".
Ранее в силовых структурах ДНР сообщили о запуска двух дальнобойных ракет по Мариуполю со стороны ВСУ.
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