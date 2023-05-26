Для удара по Мариуполю ВСУ использовали ракеты Storm Shadow

Украинская армия нанесла удар по Мариуполю дальнобойными ракетами Storm Shadow вечером 26 мая. Об этом проинформировал представитель силовых структур ДНР в разговоре с ТАСС.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

"Это были две ракеты Storm Shadow", — сказал собеседник агентства.

Представитель ДНР уточнил, что удар пришёлся по заводу "Азовсталь".

Ранее в силовых структурах ДНР сообщили о запуска двух дальнобойных ракет по Мариуполю со стороны ВСУ.