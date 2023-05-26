Авторы телеграм-канала "ДОНЕЦК Z" пишут о том, что мощный взрыв прогремел только что недалеко от комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу. Незадолго до этого сообщалось о том, что в небе были замечены самолеты боевиков ВСУ.
Военный эксперт Борис Рожин пишет, что противник атаковал Мариуполь, и там работают системы ПВО.
Телеграм-канал "Vоенкор Котенок Z" сообщает, что после взрыва в районе бывшего комбината "Азовсталь" в небе поднялся огромный столб густого дыма. В направлении города выпустили две дальнобойные ракеты, сообщили в СЦКК ДНР.
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