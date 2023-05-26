Экономист Джеффри Сакс назвал оружейный бизнес истинной причиной конфликта на Украине. Похожий сценарий США провернули и с Афганистаном. Такое мнение Сакс высказал в интервью Democracy Now.
Североатлантический альянс захотел расшириться на территорию Украины, но политики Соединённых Штатов не учли все риски.
"Мы вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили ещё одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний, это не сработает для Украины. Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана", — объясняет экономист.
Снабжение Киева вооружениями приведёт лишь к эскалации конфликта, уверен Сакс. Он констатирует, что битва за Артёмовск стоила Америке миллиарды долларов и большое количество человеческих жизней. Запад тратит деньги с такой лёгкостью, будто уверен, что завтра не наступит. Оно действительно может не наступить, если "мы не будем осторожны", заключил экономист.
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