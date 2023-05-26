Шпунт назвал главную особенность биологического оружия: "Заваленная трупами земля"

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Биологические лаборатории размещены по всему миру, в том числе и в странах НАТО. Однако помещения, приспособленные для научных опытов, не могут быть построены на территории США или в стран "Большой семёрки" из-за жёсткого законодательного регулирования. По этой причине часть американских лабораторий находится на Украине на легальном уровне, объяснил заместитель директора Института региональных проблем Александр Шпунт в беседе с Pravda.Ru.

Фото: theins.ru

Биологическое оружие, которое зачастую называют "ядерной бомбой бедных", было разработано в XX веке для того, чтобы выступить в качестве альтернативы ядерным боеголовкам, указал специалист. Главное отличие биологического оружия от ядерного состоит в том, что первое не разрушает инфраструктурные объекты: оно убивает население, а затем самоуничтожается.

"То есть биологическое оружие самых ранних поколений — это классические болезни: чума, тиф и сибирская язва. Таким образом, у противника остаётся чистая земля, заваленная трупами", — указал Шпунт.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон активно изучает птичий грипп и африканскую чуму в биологических лабораториях, расположенных вдоль границ "геополитических противников".