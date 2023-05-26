Euractiv: НАТО предложит Украине повысить её статус партнёра, но ускоренного членства не будет

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Лидеры государств НАТО планируют предложить властям Украины повышение её статуса партнёра, однако, на ускоренное членство в альянсе ей рассчитывать не следует. Корреспонденты информационного издания Euractiv пишут об этом, ссылаясь на собственный источник из числа дипломатов одной из стран НАТО.

Фото: fishki.net

Из материала следует, что данный шаг продемонстрирует наличие у Киева политической поддержки и его заявки на членство в блоке. Между тем, вступление в альянс для Украины — по-прежнему отдалённая перспектива.