Лидеры государств НАТО планируют предложить властям Украины повышение её статуса партнёра, однако, на ускоренное членство в альянсе ей рассчитывать не следует. Корреспонденты информационного издания Euractiv пишут об этом, ссылаясь на собственный источник из числа дипломатов одной из стран НАТО.
Из материала следует, что данный шаг продемонстрирует наличие у Киева политической поддержки и его заявки на членство в блоке. Между тем, вступление в альянс для Украины — по-прежнему отдалённая перспектива.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.