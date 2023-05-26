Саудовская Аравия обогнала США по продаже дизтоплива благодаря России

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Саудовская Аравия увеличивает импорт дизтоплива из России и наращивает поставки ДТ в страны ЕС.

Фото: https://dgu.expert/

О хитрой схеме продажи дизельного топлива в Европу, разработанной в Саудовской Аравии, сообщает аналитическая компания Kpler.

Ранее сообщалось, что Россия и Ирак обвалили продажу американской нефти в Индию.

По информации издания oilcapital.ru, Эр-Рияд заверяет, что придерживается антироссийских санкций и не поставляет в Европу российское топливо, отправляя в ЕС только свои энергоресурсы.



Саудовская Аравия оставила позади США по объёмам поставок ДТ. Крупнейшими покупателями дизтоплива стала Великобритания, страны ЕС и Африки.

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