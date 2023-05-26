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Саудовская Аравия обогнала США по продаже дизтоплива благодаря России

0:47
Мир

Саудовская Аравия увеличивает импорт дизтоплива из России и наращивает поставки ДТ в страны ЕС. 

Саудовская Аравия обогнала США по продаже дизтоплива благодаря России
Фото: https://dgu.expert/

О хитрой схеме продажи дизельного топлива в Европу, разработанной в Саудовской Аравии, сообщает аналитическая компания Kpler. 

Ранее сообщалось, что Россия и Ирак обвалили продажу американской нефти в Индию.

По информации издания oilcapital.ru, Эр-Рияд заверяет, что придерживается антироссийских санкций и не поставляет в Европу российское топливо, отправляя в ЕС только свои энергоресурсы.
 
Саудовская Аравия оставила позади США по объёмам поставок ДТ. Крупнейшими покупателями дизтоплива стала Великобритания, страны ЕС и Африки.

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Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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