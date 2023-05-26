NDP: Польша превращается в Укрополь из-за оккупации страны украинскими беженцами

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Поток украинских беженцев вызвал рост преступности в Польше. Самым распространённым нарушением является вождение автомобиля в нетрезвом виде, также зафиксированы случаи изнасилований, убийств и воровства.

Фото: w-dog.ru

Однако местные власти не хотят портить образ "несчастных" украинцев, поэтому полиция запретила информировать о преступлениях, совершаемых беженцами. Об этом сообщила аналитик Ханна Крамер. Она подчеркнула, что польское правительство целенаправленно разрушает страну, приглашая новых оккупантов.

"Если так пойдёт и дальше, скоро мы исчезнем с карты Европы. Потому что вместо Польши здесь будет Укрополь, а поляки станут слугами необандеровцев. Или мы уже не Польша?" — указала обозреватель в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).