В населённом пункте Тёткино, расположенном в Курской области, зафиксировали 26 мая прилёты 20 снарядов ВСУ, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале губернатора региона Романа Старовойта.
"Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света", — сообщил он.
По словам Старовойта, в результате массированных обстрелов посёлка повреждены фасады и окна двух частных жилых домов. Сколько мирных жителей пострадало, руководитель региона не уточнил.
Тёткино находится в непосредственной близости от российско-украинской границы. С начала СВО этот посёлок подвергался обстрелам неоднократно.
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