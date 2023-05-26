Курский губернатор Старовойт: посёлок Тёткино обстреляли двадцатью снарядами

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В населённом пункте Тёткино, расположенном в Курской области, зафиксировали 26 мая прилёты 20 снарядов ВСУ, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале губернатора региона Романа Старовойта.

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

"Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света", — сообщил он.

По словам Старовойта, в результате массированных обстрелов посёлка повреждены фасады и окна двух частных жилых домов. Сколько мирных жителей пострадало, руководитель региона не уточнил.

Тёткино находится в непосредственной близости от российско-украинской границы. С начала СВО этот посёлок подвергался обстрелам неоднократно.