США выделят новые пакеты помощи Украине в ближайшие недели и месяцы

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Очередные пакеты помощи киевскому режиму будут предоставлены Соединёнными Штатами в "ближайшие недели и месяцы", следует из заявления официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Фото: almayadeen.net

"Мы идем в ногу с украинцами уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у них было все необходимое, если и когда они захотят начать контрнаступление", — заявил он в интервью журналистам CNN.

Напомним, накануне стало известно о том, что Вашингтон уже в обозримой перспективе анонсирует предоставление Украине очередной помощи на общую сумму около 300 миллионов долларов.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял в свою очередь о том, что США и их союзники уже оказали либо окажут Киеву поддержку в размере 65 миллиардов долларов.