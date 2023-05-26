Очередные пакеты помощи киевскому режиму будут предоставлены Соединёнными Штатами в "ближайшие недели и месяцы", следует из заявления официального представителя Белого дома Джона Кирби.
"Мы идем в ногу с украинцами уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у них было все необходимое, если и когда они захотят начать контрнаступление", — заявил он в интервью журналистам CNN.
Напомним, накануне стало известно о том, что Вашингтон уже в обозримой перспективе анонсирует предоставление Украине очередной помощи на общую сумму около 300 миллионов долларов.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявлял в свою очередь о том, что США и их союзники уже оказали либо окажут Киеву поддержку в размере 65 миллиардов долларов.
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