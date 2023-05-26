Омбудсмен ДНР Морозова: поиск тел погибших в Артёмовске начнётся после разминирования

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова проинформировала сегодня о том, что члены специальной межведомственной комиссии приступят к поискам, идентификации и захоронению тел погибших в Артёмовске сразу же после того, как территорию города полностью разминируют.

Фото: РИА Новости

Информагентство ТАСС пишет, что процесс будет проходить так же, как было в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, советник врио руководителя ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин ранее проинформировал о том, что уходя с запада Артемовска, укронацисты минировали и взрывали крупнейшие объекты инфраструктуры Артёмовска. Жертвами стали десятки мирных граждан, включая детей, уточнял он.