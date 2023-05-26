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Будущие контрактники в Москве рассказали о своей мотивации

0:41
Мир

Россияне, явившиеся в московский единый пункт отбора на воинскую службу по контракту, дали журналистам интервью, в котором раскрыли мотивы принятого решения. По словам одного из будущих контрактников, речь идёт о "зове Родины", пишет "АиФ".

Будущие контрактники в Москве рассказали о своей мотивации
Фото: Министерство обороны Украины

"Цель и мотивация — защищать свои земли, людей, мирное небо над головой", — заявил соотечественник.

По словам его товарища и будущего сослуживца, ранее он участвовал в СВО на добровольных началах. Вернулся домой в январе, а теперь решил заключить контракт. Житель Ростовской области подчеркнул, что намерен отправиться на "защиту Родины".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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