Россияне, явившиеся в московский единый пункт отбора на воинскую службу по контракту, дали журналистам интервью, в котором раскрыли мотивы принятого решения. По словам одного из будущих контрактников, речь идёт о "зове Родины", пишет "АиФ".
"Цель и мотивация — защищать свои земли, людей, мирное небо над головой", — заявил соотечественник.
По словам его товарища и будущего сослуживца, ранее он участвовал в СВО на добровольных началах. Вернулся домой в январе, а теперь решил заключить контракт. Житель Ростовской области подчеркнул, что намерен отправиться на "защиту Родины".
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