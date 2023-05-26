Два самолёта Су-34 авиации ВКС России успешно поразили ангары с бронетехникой боевиков ВСУ на территории населённого пункта Новоберислав на Херсонском направлении.
Как сообщает телеграм-канал "ДОНЕЦК Z", бойцы российской армии ликвидировал сегодня не менее 20 укронацистов, свыше десятка единиц автотранспорта и до 15 боевых бронированных машин.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.