Авиация ВКС РФ поразила позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении

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Два самолёта Су-34 авиации ВКС России успешно поразили ангары с бронетехникой боевиков ВСУ на территории населённого пункта Новоберислав на Херсонском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает телеграм-канал "ДОНЕЦК Z", бойцы российской армии ликвидировал сегодня не менее 20 укронацистов, свыше десятка единиц автотранспорта и до 15 боевых бронированных машин.