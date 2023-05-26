Shot: военный аэродром в Ростовской области могли атаковать из украинского ОТРК "Гром"

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Военный аэродром в Морозовске Ростовской области мог быть атакован из принадлежащего боевикам ВСУ ракетно-тактического комплекса "Гром". На факт его применения указывает скорость полёта сбитой ракеты, отмечают военные эксперты. Она достигала примерно пяти тысяч километров в час. Украинская ракета была успешно сбита системой ПВО РФ, пишет Shot.

Фото: https://t.me/absatzmedia/43439

Следует отметить, что предназначение ОТРК "Гром" — поражать объекты, находящиеся на расстоянии до 280 километров. Уточним, что от Морозовска до украинской границы — примерно 230 километров.