Военный аэродром в Морозовске Ростовской области мог быть атакован из принадлежащего боевикам ВСУ ракетно-тактического комплекса "Гром". На факт его применения указывает скорость полёта сбитой ракеты, отмечают военные эксперты. Она достигала примерно пяти тысяч километров в час. Украинская ракета была успешно сбита системой ПВО РФ, пишет Shot.
Следует отметить, что предназначение ОТРК "Гром" — поражать объекты, находящиеся на расстоянии до 280 километров. Уточним, что от Морозовска до украинской границы — примерно 230 километров.
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