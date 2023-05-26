Французский политик Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине, стремясь вызвать взрыв

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Экс-депутат Европейского парламента, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно сможет войти в военный блок.

Фото: ursa-tm.ru

По его мнению, Североатлантический альянс стремится к эскалации украинского конфликта. Он призвал мировое сообщество остановить НАТО общими усилиями. Для этого страны, входящие в состав блока, должны выйти из него, считает политик.

"Эти безумцы желают любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать конфликт и вызвать взрыв во всём мире", — подчеркнул Филиппо в Twitter*.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерная активность НАТО заставляет Минск и Москву разрабатывать ответные меры. Как напомнил министр, на белорусской территории было решено разместить российское нестратегическое ядерное оружие.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.