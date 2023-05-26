Экс-депутат Европейского парламента, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина рано или поздно сможет войти в военный блок.
По его мнению, Североатлантический альянс стремится к эскалации украинского конфликта. Он призвал мировое сообщество остановить НАТО общими усилиями. Для этого страны, входящие в состав блока, должны выйти из него, считает политик.
"Эти безумцы желают любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать конфликт и вызвать взрыв во всём мире", — подчеркнул Филиппо в Twitter*.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерная активность НАТО заставляет Минск и Москву разрабатывать ответные меры. Как напомнил министр, на белорусской территории было решено разместить российское нестратегическое ядерное оружие.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.