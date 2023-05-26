Япония объявила о персональных санкциях против российской журналистки Ольги Скабеевой

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Министерство иностранных дел Японии сообщило о вводе персональных санкций против граждан России. В санкционный список внесли журналистку Ольгу Скабееву.

Фото: Instagram

Также под новые ограничения попали высшие офицеры командования Вооруженных сил России, широкий список чиновников из новых областей России и глава компании "Алмаз-Антей" Яна Новикова.

Японский МИД уведомил, что все найденные активы этих лиц на территории страны будут заморожены при их обнаружении.

Ранее стало известно, что китайские власти обострили технологическую войну с Соединёнными Штатами, Пекин запретил ввоз в страну американских микросхем.