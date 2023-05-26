В ходе спецоперации на Украине Киев столкнулся со "смертельной дилеммой", заявили американские аналитики. По их мнению, в ситуации на фронтах произошёл перелом в пользу ВС России.
Как подчеркнули авторы, за время СВО киевский режим понёс серьёзные потери на ряде стратегически важных участках фронта:
Западу необходимо принять во внимание ситуацию в зоне боевых действий и ни в коем случае не "удваивать ставку", иначе ВСУ понесут поражение.
"Тренд военных действий смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий", — пишет 19fortyfive.
По мнению аналитиков, смертельная дилемма заключается в том, что Киев может бросить все оставшиеся силы на контрнаступление и проиграть, либо накопить достаточно ресурсов, чтобы обороняться в случае атаки ВС России.
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