19fortyfive: в ситуации на Украине произошёл перелом в пользу ВС РФ. У Киева смертельная дилемма

В ходе спецоперации на Украине Киев столкнулся со "смертельной дилеммой", заявили американские аналитики. По их мнению, в ситуации на фронтах произошёл перелом в пользу ВС России.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Как подчеркнули авторы, за время СВО киевский режим понёс серьёзные потери на ряде стратегически важных участках фронта:

Северодонецк,

Лисичанск,

Соледар,

Артёмовск.

Западу необходимо принять во внимание ситуацию в зоне боевых действий и ни в коем случае не "удваивать ставку", иначе ВСУ понесут поражение.

"Тренд военных действий смещается в сторону Москвы, как бы это ни расстраивало многих на Западе. Это объективная реальность. Вашингтон должен избежать соблазна "удвоить ставку", поддерживая проигрышный сценарий", — пишет 19fortyfive.

По мнению аналитиков, смертельная дилемма заключается в том, что Киев может бросить все оставшиеся силы на контрнаступление и проиграть, либо накопить достаточно ресурсов, чтобы обороняться в случае атаки ВС России.