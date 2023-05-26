Генерал США Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для ВСУ чудо-оружием

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

В США снова юлят насчёт поставок Украине истребителей F-16. Как заявил председатель Объединённого комитета начальников Штатов Марк Милли, самолёты обойдутся Киеву очень дорого, но не станут чудо-оружием, которое позволит победить.

Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Как подчеркнул Милли, украинцам негде и не на что обслуживать F-16, кроме прочего, самолёты гораздо дороже артиллерийских снарядов и тяжёлой техники. По словам генерала, чтобы противостоять России в воздухе, ВСУ необходимо большое количество истребителей.

"У русских есть тысяча истребителей четвёртого поколения, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений, — цитирует Милли Politico. — На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и всё остальное".

По словам американского генерала, анализ затрат на поставки F-16 ВСУ показал, что это просто нецелесообразно. Кроме прочего, на эту сумму гораздо больше эффекта будет от наземной техники и боеприпасов.