В США снова юлят насчёт поставок Украине истребителей F-16. Как заявил председатель Объединённого комитета начальников Штатов Марк Милли, самолёты обойдутся Киеву очень дорого, но не станут чудо-оружием, которое позволит победить.
Как подчеркнул Милли, украинцам негде и не на что обслуживать F-16, кроме прочего, самолёты гораздо дороже артиллерийских снарядов и тяжёлой техники. По словам генерала, чтобы противостоять России в воздухе, ВСУ необходимо большое количество истребителей.
"У русских есть тысяча истребителей четвёртого поколения, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвёртого и пятого поколений, — цитирует Милли Politico. — На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и всё остальное".
По словам американского генерала, анализ затрат на поставки F-16 ВСУ показал, что это просто нецелесообразно. Кроме прочего, на эту сумму гораздо больше эффекта будет от наземной техники и боеприпасов.
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