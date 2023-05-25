Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Солдат ВСУ застрелил комбата из-за того, что не хотел идти на передовую
Юрист Аванесов предупредил о наказании за рассылку текста и фото на интимные темы
Правозащитник из США Барака рассказал, почему Зеленского давно не было в Киеве
Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в спецоперации
В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Эрдоган: в Турции будут править "американские компании" в случае победы Кылычдароглу на выборах
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Рентгенолог Хаустова рассказала, почему рак молочной железы так коварен
Эксперты перечислили восемь стран, где можно хорошо жить на пенсию РФ

Ищенко объяснил, чего добивается Киев диверсиями в приграничных регионах РФ

1:53
Мир

Политолог, аналитик, публицист и дипломат Ростислав Ищенко высказал свои комментарии относительно нападений украинских диверсантов на приграничные регионы России.

Ищенко объяснил, чего добивается Киев диверсиями в приграничных регионах РФ
Фото: Правда.Ру

По мнению Ищенко, противник прибегает к типичной тактике запугивания населения России, поскольку он осознает, что у ВСУ и Запада нет шансов одержать победу над Россией на поле боя. В интервью изданию "Военное Дело" он также отметил истерику, которая разразилась во многих СМИ по поводу нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Ищенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на информационный эффект от таких провокаций.

По мнению политолога, важно не раздувать информационную волну при каждом таком инциденте, чтобы не создавать впечатления, будто половина России уже была захвачена. Пока ущерб не станет критическим, пока подобные нападения не превратятся в массовое явление и будут оставаться неприятными случайностями, не следует паниковать, пояснил Ищенко.

Он подчеркнул, что Россия должна правильно реагировать на угрозы и быть готовой противостоять им. Угрозы во время конфликта неизбежны, однако ВС РФ выполнят свои задачи и никто не сможет прорваться. Противник будет продолжать атаковать границы и стремиться расшатать ситуацию в России изнутри. Но изменения в ситуации будут происходить тогда, когда это будет выгодно и удобно, а не по провокации противника.

Ищенко также подчеркнул необходимость совершенствования охраны границ России, оперативного реагирования на нарушения, улучшения приграничной разведки и выявления вражеских диверсионных групп ещё на стадии их подготовки. Однако он признал, что невозможно предугадать все события заранее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ

Поступил приказ об отправке группами по шесть человек в Артёмовск, некоторые хотели написать отказ, но старший сержант ответил коротко: "Бахмут тебя научит".

Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Появилось видео с живым Залужным
Туристам из России раскрыли реалии Ultra и All Inclusive в отелях Турции
Как классики русской литературы писали про Украину
Как классики русской литературы писали про Украину
Последние материалы
В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Эрдоган: в Турции будут править "американские компании" в случае победы Кылычдароглу на выборах
ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении
Рентгенолог Хаустова рассказала, почему рак молочной железы так коварен
Эксперты перечислили восемь стран, где можно хорошо жить на пенсию РФ
Семья Байдена удивляет: внучка от стриптизёрши и нищий сын
Nature Communications: стали известны страны, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления
Экс-советник Пентагона Макгрегор: положение Зеленского критическое, Киев на грани коллапса
Марочко: армия РФ может отрезать снабжение ВСУ под Часовым Яром
Baijiahao: когда Мишустин прилетел в Китай, Вашингтон получил чёткий сигнал о своём бессилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников