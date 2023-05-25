Ищенко объяснил, чего добивается Киев диверсиями в приграничных регионах РФ

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Политолог, аналитик, публицист и дипломат Ростислав Ищенко высказал свои комментарии относительно нападений украинских диверсантов на приграничные регионы России.

Фото: Правда.Ру

По мнению Ищенко, противник прибегает к типичной тактике запугивания населения России, поскольку он осознает, что у ВСУ и Запада нет шансов одержать победу над Россией на поле боя. В интервью изданию "Военное Дело" он также отметил истерику, которая разразилась во многих СМИ по поводу нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Ищенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на информационный эффект от таких провокаций.

По мнению политолога, важно не раздувать информационную волну при каждом таком инциденте, чтобы не создавать впечатления, будто половина России уже была захвачена. Пока ущерб не станет критическим, пока подобные нападения не превратятся в массовое явление и будут оставаться неприятными случайностями, не следует паниковать, пояснил Ищенко.

Он подчеркнул, что Россия должна правильно реагировать на угрозы и быть готовой противостоять им. Угрозы во время конфликта неизбежны, однако ВС РФ выполнят свои задачи и никто не сможет прорваться. Противник будет продолжать атаковать границы и стремиться расшатать ситуацию в России изнутри. Но изменения в ситуации будут происходить тогда, когда это будет выгодно и удобно, а не по провокации противника.

Ищенко также подчеркнул необходимость совершенствования охраны границ России, оперативного реагирования на нарушения, улучшения приграничной разведки и выявления вражеских диверсионных групп ещё на стадии их подготовки. Однако он признал, что невозможно предугадать все события заранее.