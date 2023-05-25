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В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72

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Мир

Российский танк Т-72, который подбили в ходе боевых действий на Украине, прибыл в Амстердам. Местные жители засыпали боевую машину цветами, сообщает RT.

В Амстердаме осыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Фото: ria.ru

Также голландцы призвали руководство страны не поддерживать конфликт в Восточной Европе и прекратить поставлять оружие для ВСУ. 

Подбитый танк размещён на площади Лейдсеплейн. Ранее боевая машина выставлялась в голландском Грусбеке, а в феврале — в Берлине. Немцы несли к танку цветы, отдавая таким образом дань памяти погибшим российским бойцам. Однако проукраинские активисты пытались помешать им, в результате чего в городе начались потасовки. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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