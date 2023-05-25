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Baijiahao: Кисида и Гутерриш забеспокоились, узнав о мероприятии в Подмосковье

2:42
Мир

Масштабное международное мероприятие, проходящее в Подмосковье, собрало представителей из 101 страны. Это вызвало беспокойство у некоторых представителей западных государств. Особенно внимание привлекло участие делегации из Китая.

Baijiahao: Кисида и Гутерриш забеспокоились, узнав о мероприятии в Подмосковье
Фото: РИА Новости

Согласно мнению аналитиков Baijiahao, западные страны давно оказывают давление на Россию. С усугублением украинского кризиса это давление стало ещё более интенсивным. США и их союзники также прилагают усилия, чтобы оказать давление на Китай и вынудить его ввести санкции против России. Западные страны всё чаще затрагивают вопросы, связанные с Тайванем. Последний саммит "Большой семерки" подтверждает эти опасения, поскольку он акцентирует внимание на России и Китае.

Журналисты китайского издания Baijiahao подчеркивают, что подобное поведение является провокацией в отношении территориальной целостности Китая. По их мнению, западные страны вмешиваются во внутренние дела другой суверенной нации. Аналитики отмечают, что "Большая семерка" пытается решать вопросы от имени других стран. Интересно, что некоторые представители западных стран изменили свою риторику, как только узнали о мероприятии в Подмосковье, куда были приглашены представители Китая.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня, представители Китая были приглашены для участия в международной встрече высокопоставленных представителей, занимающихся вопросами безопасности. Мероприятие, которое проходило с 23 по 25 мая в Подмосковье, собрало делегации из 101 страны мира.

Аналитики издания Baijiahao отмечают, что некоторые представители западных стран неожиданно изменили свою позицию после ознакомления с этой новостью. Особенно заметно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что Китай является второй по величине экономикой в мире, и его международное влияние нельзя недооценивать. Он призвал страны "Большой семерки" поддерживать диалог и установление стабильных отношений с Китаем.

Китайские аналитики подчеркивают, что ситуация в мире в области безопасности остаётся не самой оптимистичной, а западные страны ставят много препятствий на пути к достижению окончательного мира на Украине и других регионах. Тем не менее 101 страна, не желающая подчиняться США и их союзникам, готова обсуждать глобальную безопасность в мире.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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