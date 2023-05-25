По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, все разговоры представителей Киева о начавшемся контрнаступлении направлены на то, чтобы обмануть Запад, и попытаться убедить его в своих возможностях, которых на самом деле нет.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что обещанное контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад. Украинский чиновник добавил, что Киев не станет бить по территории "старой" России, а будет применять полученное от Запада вооружение для ударов по новым российским территориям, в частности, по Донбассу и Крыму.
"Подоляк стремится обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о возможностях и способностях украинской армии. Если свои обстрелы и террористические вылазки, направленные на убийство мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, он считает контрнаступлением, значит, пришло время отработать предметно по главарям террористических формирований", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат призвал ВС РФ нанести тактические удары по границам на западе, чтобы таким образом обрубить поток западного вооружения, идущий к украинским террористам.
Шеремер убеждён, что пришла пора заканчивать с той вакханалией, которую развязал Запад на территории Украины.
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