Депутат Шеремет: разговорами о контрнаступлении Киев пытается обмануть Запад

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, все разговоры представителей Киева о начавшемся контрнаступлении направлены на то, чтобы обмануть Запад, и попытаться убедить его в своих возможностях, которых на самом деле нет.

Фото: er-gosduma.ru

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что обещанное контрнаступление ВСУ началось уже несколько дней назад. Украинский чиновник добавил, что Киев не станет бить по территории "старой" России, а будет применять полученное от Запада вооружение для ударов по новым российским территориям, в частности, по Донбассу и Крыму.

"Подоляк стремится обманным путем создавать у Запада ложное впечатление о возможностях и способностях украинской армии. Если свои обстрелы и террористические вылазки, направленные на убийство мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры, он считает контрнаступлением, значит, пришло время отработать предметно по главарям террористических формирований", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат призвал ВС РФ нанести тактические удары по границам на западе, чтобы таким образом обрубить поток западного вооружения, идущий к украинским террористам.

Шеремер убеждён, что пришла пора заканчивать с той вакханалией, которую развязал Запад на территории Украины.