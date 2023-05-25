Британцы возмутились, услышав заявление заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, призывающего к устранению российского президента Владимира Путина.

Читатели британского издания Daily Mail считают, что украинская сторона не понимает, что говорит. Из-за таких заявлений впереди маячит перспектива третьей мировой войны, полагают они.

Пользователи решили, что после таких откровений Киева президент Владимир Зеленский сам оказывается под ударом.

"Что ж, значит, такое ждет и Зеленского. Лучше ему теперь смотреть по сторонам", — написал один из читателей.

"С такими угрозами на месте Путина я бы первым убрал Зеленского", — добавил другой.