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Британцы пришли в ужас от заявления Киева касательно устранения Путина

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Мир

Британцы возмутились, услышав заявление заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, призывающего к устранению российского президента Владимира Путина.

Британцы пришли в ужас от заявления Киева касательно устранения Путина
Фото: lentka.com

Читатели британского издания Daily Mail считают, что украинская сторона не понимает, что говорит. Из-за таких заявлений впереди маячит перспектива третьей мировой войны, полагают они.

Пользователи решили, что после таких откровений Киева президент Владимир Зеленский сам оказывается под ударом.

"Что ж, значит, такое ждет и Зеленского. Лучше ему теперь смотреть по сторонам", — написал один из читателей.

"С такими угрозами на месте Путина я бы первым убрал Зеленского", — добавил другой.

Пользователи сошлись во мнении, что если Украина попытается совершить покушение на Путина, ей сразу придёт конец.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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