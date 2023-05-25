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Эксперт Николайчук: Киев обманул США, но поставки натовской техники для ВСУ продолжатся

2:11
Мир

США приложат все усилия для ослабления России, потому если и удастся доказать, что Киев использовал технику НАТО для нападения на территорию РФ, на дальнейших поставках вооружения для ВСУ это не скажется, заявил Pravda.Ru эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

Эксперт Николайчук: Киев обманул США, но поставки натовской техники для ВСУ продолжатся
Фото: w-dog.ru

Украинские диверсанты, напавшие на Белгородскую область, могли получить американские броневики различными способами, отметил он.

"Их могла предоставить Украине, особенно по линиям спецслужб, любая страна, начиная от Польши и кончая Гондурасом. Здесь не прослеживается целенаправленная политика США по предоставлению этого вида техники для нападения на Россию", — подчеркнул специалист.

Даже если удастся доказать, предположил он, что ДРГ использовала технику Пентагона, это не скажется на дальнейших поставка западных стран.

"Поставки оружия Украине — это совсем другая политическая игра, которую ведут США, даже не их союзники, не НАТО, а вот именно США, и она будет развиваться по своим законам", — уверен Николайчук.

Сейчас Россия является главным союзником Китая, который Белый дом назвал основным врагом. Поэтому Вашингтон сделает всё для ослабления РФ, считает эксперт.

"Это ключевой момент давления на Россию со стороны США, целью которого является фактически ослабление катастрофическое, либо даже осуществление распада России по сценарию СССР, чтобы вывести её из игры, как союзника Китая, и изолировать КНР на международной арене", — заявил он.

Для реализации своего плана американские власти готовы рисковать даже собственными гражданами, предположил Николайчук.

"Я подозреваю, что вообще никаких украинских летчиков для F-16 не будет, а будут американцы летать на этих самолётах", — резюмировал эксперт.

Ранее представитель украинской разведки заявил западным журналистам, что не представляет, откуда диверсанты взяли американские броневики.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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