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TAC: предложение передать место РФ в Совбезе ООН Украине опасно и безрассудно

Мир

Американский публицист Тед Карпентер оценил предложение журналиста WSJ Бернара-Анри Леви о передаче места РФ в Совбезе ООН Украине.

TAC: предложение передать место РФ в Совбезе ООН Украине опасно и безрассудно
Фото: kremlin.ru

Карпентер убеждён, что лишение России членства в Совбезе ООН является сомнительным и безрассудным решением провокационного характера.

"Это может привести к опасной эскалации на фоне тревожного противостояния Москвы и Запада", — подчеркнул публицист в своём материале для издания The American Conservative.

По его мнению, Украина не достойна занять место России.

"Это страна третьего уровня. Если бы Леви предложил ФРГ, Японию, Индию или Бразилию, то это бы хоть как-то подходило к нынешним реалиям", — отметил Карпентер.

Автор добавил, что сторонники ООН преувеличивают значимость этой организации. По словам Карпентера, ООН представляет собой свалку дипломатических проблем, которые в действительности мало волнуют великие державы.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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