В Сети посоветовали купить йод и найти бомбоубежища после слов Зеленского о сигнале России

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского после его заявления о том, что предоставление боевых самолётов F-16 станет "сильным сигналом" Москве.

Фото: https://mosregtoday.ru

По их мнению, эти истребители уже устарели, поэтому не смогут повлиять на ход конфликта. Они добавили, что передача F-16 украинской армии спровоцирует дальнейшую эскалацию, которая способна привести к "ядерному уничтожению".

"Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — отметил один из пользователей.

Его позицию поддержали и другие комментаторы. Они порекомендовали купить таблетки с йодом и начать искать бомбоубежища из-за агрессивного курса Зеленского. Читатели призвали Киев прекратить втягивать Запад в конфликт. Как подчеркнули пользователи, мировое сообщество перестаёт доверять Зеленскому и его команде.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.