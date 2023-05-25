Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского после его заявления о том, что предоставление боевых самолётов F-16 станет "сильным сигналом" Москве.
По их мнению, эти истребители уже устарели, поэтому не смогут повлиять на ход конфликта. Они добавили, что передача F-16 украинской армии спровоцирует дальнейшую эскалацию, которая способна привести к "ядерному уничтожению".
"Хватит мечтать! Ты уже проиграл", — отметил один из пользователей.
Его позицию поддержали и другие комментаторы. Они порекомендовали купить таблетки с йодом и начать искать бомбоубежища из-за агрессивного курса Зеленского. Читатели призвали Киев прекратить втягивать Запад в конфликт. Как подчеркнули пользователи, мировое сообщество перестаёт доверять Зеленскому и его команде.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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