Baijiahao: Москва озадачила Вашингтон таинственными манипуляциями с алюминием

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В начале текущего года США ввели высокие пошлины в размере 200% на импорт российского алюминия. Канада объявила о запрете на поставки алюминия и стали из России. Эксперты из Китая отметили, что такие действия вызвали неожиданные последствия.

Фото: pixabay.com

Россия оказалась в непростой ситуации, так как была вероятность, что и другие западные страны последуют примеру США и Канады. Это негативно сказалось бы на российском алюминиевом рынке. Однако развитие событий приняло неожиданный оборот для американских властей.

Россия нашла другого покупателя для своего алюминия. Таинственное государство стало крупным покупателем и скупает значительные объёмы российского металла, от которого отказались западные страны. За последний месяц это государство импортировало около 89 000 тонн алюминия. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оказалось, что этим таинственным покупателем является Китай.

Более интересным является факт, что Россия осуществила масштабную операцию по поставкам алюминия в Китай. Взамен Москва получила глинозём, который используется в производстве алюминия. Обычно Китай редко экспортирует глинозём, предпочитая реализовывать его на внутреннем рынке. Однако в случае с Россией было сделано исключение.

Эти манипуляции России вызвали недоумение и озадаченность у американских властей. Китай стал не только крупным покупателем российского алюминия, но и сотрудничает с Россией. Глинозём позволяет российскому алюминиевому рынку сохранить стабильность и не потерять значительную долю продаж.