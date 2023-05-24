Baijiahao: стиль общения Лаврова вызывает восхищение у жителей Китая

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров привлекает большое внимание мировых СМИ своим уникальным стилем общения.

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Китайские журналисты сообщили, что ироничные высказывания Лаврова вызывают восхищение не только среди политических коллег, но и среди широкой публики. Этот феномен связывают с его способностью импровизировать и вступать в живой диалог, а также с юмором, который он часто применяет в своих комментариях.

Китайские эксперты отмечают, что стиль общения Лаврова пользуется большой популярностью в Китае. Он отличается от подхода многих других дипломатов, поскольку не ограничивается заранее подготовленными заявлениями и не избегает ответов на неприятные вопросы. Вместо этого, Лавров импровизирует и привлекает своих оппонентов в живую дискуссию. Он часто сопровождает свои комментарии остроумными шутками, которые ставят в тупик его собеседников.

Одним из ярких примеров мастерства Лаврова в общении и умении найти выход из сложных ситуаций стала история с шумными птицами. На одной из пресс-конференций в Душанбе его выступление несколько раз прерывали громкие крики павлинов. Лавров, с улыбкой на лице, предположил, что птицам понравилось его выступление, и после завершения своей речи предложил обсудить наиболее интересные моменты с павлинами.

Китайские обозреватели считают, что ироничные высказывания Сергея Лаврова не только придают ему шарм, но и отражают русскую культуру, в которой юмор играет важную роль. Этот остроумный стиль помогает не только привлечь внимание к позиции России, но и демонстрирует её уверенность и дипломатическую силу.