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МК: эксперт Юрий Кнутов проинформировал о будущем главкома ВСУ Залужного

2:03
Мир

Загадочный "призрак Залужного" продолжает скитаться по территории Украины, оставляя неуловимые следы в информационном пространстве.

МК: эксперт Юрий Кнутов проинформировал о будущем главкома ВСУ Залужного
Фото: https://t.me/rusvesnasu

По последним данным, Валерий Залужный недавно находился в Германии, где ему сделали операцию на сердце, после чего он вернулся в Киев на специальном самолёте. Однако другие источники сообщают, что главком не покидал столицу и в настоящее время находится в киевском госпитале, где ему провели трепанацию черепа после осколочного ранения.

Весьма характерно, что отсутствуют фотографии "вернувшегося Залужного". Весь информационный материал, связанный с ним с начала мая, представляет собой лишь повторное использование старых материалов, направленное на снижение напряженности в украинском обществе.

Военный эксперт Юрий Кнутов высказал своё мнение относительно будущего главнокомандующего ВСУ Залужного. В свете последних событий, вызванных возможным ранением главкома, Кнутов считает, что уход на пенсию становится реальным вариантом для Залужного, особенно учитывая ранее распространявшиеся слухи о его возможной замене.

Кнутов в беседе с "МК" подчеркнул, что решения военных вопросов на самом деле принимаются Пентагоном и генералами НАТО, а Залужный выполняет роль исполнителя. По его мнению, за операциями, которые считаются успешными, стоят штабы НАТО, а Залужный лишь грамотно их реализует. Однако с освобождением Артёмовска и других неудачных событий, престиж главкома пострадал, и это могло послужить причиной для его ухода с поста.

Эксперт также отмечает, что в социальных сетях появилась информация о предполагаемых переговорах Залужного с высокопоставленными командующими НАТО. При этом нет подтверждения подлинности этих разговоров. Также сообщается, что на предстоящей встрече "Рамштайн" Украину будет представлять министр обороны Резников.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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